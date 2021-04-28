Служба автомобильных дорог Одесской области объявила тендер на достройку необычного объекта — транспортной развязки на трассе Одесса — Киев в районе села Еремеевка. Речь идет об объекте, который местные жители называют мостом в никуда, об этом 27 апреля написал «Таймер»

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К проекту вернулись в 2010 году, чтобы подготовить город к Евро-2012. В этот раз дорожники даже успели построить несколько путепроводов над трассой, включая часть той самой развязки в районе Еремеевки.

В процессе работы выяснилось, что чемпионата в Одессе не будет, и проект снова забросили. Больше 10 лет рядом с селом красовался мост в никуда, но в 2021 году чиновники решили предпринять новую попытку его доделать. В службе автодорог готовы заплатить за это 194 млн грн (более 500 млн руб.).

Планируется, что развязка свяжет Еремеевку и Бурдовку. Заявки на участие в конкурсе от дорожных компаний принимают до 24 мая, торги назначены на 29 июня, а сдать развязку подрядчик должен будет до конца 2022 года.