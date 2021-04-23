Украина отказывается от переговоров с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР). Об этом 22 апреля заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Украина 24»

Пасечник согласился встретиться с Зеленским в Донбассе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Донбассе и обсудить возможность мирного урегулирования конфликта. Позднее от главы ДНР Дениса Пушилина поступило аналогичное предложение.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.