По его словам, позиция Киева заключается в том, что никаких переговоров с ДНР и ЛНР «не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве».
Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Донбассе и обсудить возможность мирного урегулирования конфликта. Позднее от главы ДНР Дениса Пушилина поступило аналогичное предложение.
С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.