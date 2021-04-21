В Николаевке мужчина совершил половой акт с сигнальным объектом прямо рядом с супермаркетом. Происходящее сняли случайные прохожие, 20 апреля видео появилось в Telegram-канале Zabor

В ролике мужчина сначала кладет рядом с магазином тротуарную плитку, но потом внезапно раздевается и начинает вести себя неадекватно: бегать кругами и производить действия сексуального характера в отношении стоящих рядом сигнальных объектов.

«А нас-то за что?»: Лоза объяснил причины украинского национализма © РИА Новости, Антон Белицкий | Перейти в фотобанк

«Так это Кива, что ли?» — прокомментировал ролик один из пользователей, имея в виду депутата Верховной Рады Украины Илью Киву.

В пресс-службе областного управления полиции уже заявили, что мужчина с хулиганским поведением — плиточник, имеющий психические отклонения. В полиции также рассказали о проведении служебного расследования в связи с непрофессиональными действиями своих сотрудников.

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Информации о пострадавших от действий разбушевавшегося мужчины нет. Скорее всего, травмы получил он сам, при падении у злоумышленника пошла кровь. Доподлинно пока известно только о том, что закончить работу по укладке плитки не удалось.