В ролике мужчина сначала кладет рядом с магазином тротуарную плитку, но потом внезапно раздевается и начинает вести себя неадекватно: бегать кругами и производить действия сексуального характера в отношении стоящих рядом сигнальных объектов.
Разбушевавшегося гражданина попытался успокоить полицейский, но плиточник бросался на него, сбил с ног и даже демонстрировал содержимое своего нижнего белья.
«Так это Кива, что ли?» — прокомментировал ролик один из пользователей, имея в виду депутата Верховной Рады Украины Илью Киву.
В пресс-службе областного управления полиции уже заявили, что мужчина с хулиганским поведением — плиточник, имеющий психические отклонения. В полиции также рассказали о проведении служебного расследования в связи с непрофессиональными действиями своих сотрудников.
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Информации о пострадавших от действий разбушевавшегося мужчины нет. Скорее всего, травмы получил он сам, при падении у злоумышленника пошла кровь. Доподлинно пока известно только о том, что закончить работу по укладке плитки не удалось.