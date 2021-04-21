Google Россия изменила материал, опубликованный в рамках проекта «Раскуси Россию», в котором борщ был назван «традиционным российским блюдом»

Борщ наш! Глава Минкульта Украины защитил суп от Google © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк проекта называется «10 блюд, которые повлияли на русскую кухню», хотя изначально она носила название «10 русских блюд, вошедших в историю».

Также изменения претерпела и страница с борщом. Ранее там было указано, что «история борща уходит в глубину столетий», а в двадцатом веке этот «простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста».

Теперь на странице о борще указано: «История борща уходит в глубину веков, но в двадцатом веке этот сытный суп стал основным блюдом в меню в кафе нескольких стран, включая Россию».

Упоминание о разных видах борща при этом оставили: украинский борщ (с чесноком и тертым салом), борщ по-московски (с разными видами мяса) и борщ по-флотски (с красным перцем и копченой свининой).

Проект был реализован Google Россия в сотрудничестве с Федеральным агентством по туризму РФ. Кроме борща в список традиционных российских блюд попали также шашлык, сырники и другие.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко возмутился тому, что Google назвал борщ российским блюдом, заявив, что, «сколько интернет-страниц с рекламой борща ни создавай, все равно русским он не будет».