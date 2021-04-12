Как уточняется, судно начало движение возле точки, которая указана Датским морским ведомством как начало строительства.
«Судя по маршруту трубоукладчика и судна «Мурман», который осуществляет подводный мониторинг, до этого на борт «Академика Черского» подняли конец газопровода», — говорится в сообщении.
Как отмечается, на нитке А расположен наибольший по протяженности незавершенный участок газопровода «Северный поток — 2».
В водах Дании «Академик Черский» должен уложить 68,5 километра труб, в водах Германии — 16,5 км.