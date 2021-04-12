Трубоукладчик «Академик Черский» начал движение по маршруту нитки А «Северного потока — 2», сообщил портал OilPoint 12 апреля со ссылкой на данные навигационных сайтов Marinetraffic и Vesselfinder

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