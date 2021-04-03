«После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном — что у нас не семь пятниц на неделю», — написал Зеленский.
Стоит отметить, что выражение «семь пятниц на неделю» обычно применяется к человеку, на которого нельзя положиться, который часто меняет решения и не выполняет обещания.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам пятничного заседания СНБО ввел санкции против десяти «королей» контрабанды. Также в санкционный список попали 68 компаний, связанных с этими людьми. Кроме того, санкции были введены в отношении 11 российских компаний и организаций, в том числе Россотрудничества.