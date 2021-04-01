Памятный знак погибшим участникам так называемой антитеррористической операции в Донбассе, установленный возле здания Одесской областной государственной администрации, облили фекалиями, сообщили в соцсетях очевидцы 1 апреля

После госпереворота в феврале 2014 года многие жители Украины, особенно восточных регионов страны, не признали новые власти. В Одессе недовольство было жестоко подавлено 2 мая, а против Донбасса киевский режим развязал гражданскую войну, назвав ее «АТО».

«Утро. Сегодня. Памятный знак погибшим воинам АТО в Одессе неизвестные облили фекалиями», — написал пользователь Facebook Валерий Пузик на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующее фото.

Памятное беспамятство Украины. Ловкость рук и сплошное мошенничество © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее в Одессе националисты осквернили мемориал освобождения города от фашистов, мемориальную доску советскому маршалу Георгию Жукову и памятник морякам броненосца «Потемкин».

Также был осквернен памятник жертвам холокоста, на котором белой краской нарисовали свастики и нацистский символ «волчий крюк», который использует полк Нацгвардии Украины «Азов».