«Наличные средства — 28 530 000 гривен (1,02 миллиона долларов — ред.)… 75 тысяч долларов», — говорится в тексте документа.
Кроме того, у спикера есть вклады в банках.
Жена Разумкова держит почти 1 миллион гривен (около 35 тысяч долларов) наличными, 140 тысяч долларов и 45 тысяч евро.
Также у Разумкова в собственности есть два дома в Киевской и Николаевской областях площадью почти 500 квадратных метров, несколько земельных участков площадью около 1 тысячи квадратных метров, офис и квартиры площадью почти 80 квадратных метров, более 165 квадратных метров, 44 квадратных метров и 73 квадратных метра, а также ряд нежилых помещений. На спикера Рады оформлен автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска, у его жены есть Toyota Camry, Tesla Model S и BMW X5.
За 2020 год Разумков заработал почти 20 тысяч долларов.