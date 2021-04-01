Лев чипированный: на Украине депутат внес царя зверей в декларацию
Лев чипированный: на Украине депутат внес царя зверей в декларацию
© Саид Джавад/Instagram
«Наличные средства — 28 530 000 гривен (1,02 миллиона долларов — ред.)… 75 тысяч долларов», — говорится в тексте документа.

Кроме того, у спикера есть вклады в банках.

Жена Разумкова держит почти 1 миллион гривен (около 35 тысяч долларов) наличными, 140 тысяч долларов и 45 тысяч евро.

Также у Разумкова в собственности есть два дома в Киевской и Николаевской областях площадью почти 500 квадратных метров, несколько земельных участков площадью около 1 тысячи квадратных метров, офис и квартиры площадью почти 80 квадратных метров, более 165 квадратных метров, 44 квадратных метров и 73 квадратных метра, а также ряд нежилых помещений. На спикера Рады оформлен автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска, у его жены есть Toyota Camry, Tesla Model S и BMW X5.

За 2020 год Разумков заработал почти 20 тысяч долларов.