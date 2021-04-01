Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков держит наличными более 1 миллиона долларов. Соответствующие данные размещены в его декларации, которую опубликовали 31 марта на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Лев чипированный: на Украине депутат внес царя зверей в декларацию © Саид Джавад/Instagram

Кроме того, у спикера есть вклады в банках.

Жена Разумкова держит почти 1 миллион гривен (около 35 тысяч долларов) наличными, 140 тысяч долларов и 45 тысяч евро.

Также у Разумкова в собственности есть два дома в Киевской и Николаевской областях площадью почти 500 квадратных метров, несколько земельных участков площадью около 1 тысячи квадратных метров, офис и квартиры площадью почти 80 квадратных метров, более 165 квадратных метров, 44 квадратных метров и 73 квадратных метра, а также ряд нежилых помещений. На спикера Рады оформлен автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска, у его жены есть Toyota Camry, Tesla Model S и BMW X5.

За 2020 год Разумков заработал почти 20 тысяч долларов.