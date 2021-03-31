Дефицит газетной бумаги, который, несомненно, возникнет после запрета её импорта из России, окажет влияние на издательский бизнес. Об этом 31 марта на своей странице в Facebook написал член совета директоров Украинской ассоциации издателей периодической прессы Сергей Чернявский

По его словам, в 80-90% случаев украинская пресса печатается на российской газетной бумаге. Из-за решения Кабмина о запрете ее ввоза работу могут потерять до 25 тысяч человек, задействованных в отрасли.

«Про налоги, недополученные в бюджет, промолчу. Единственный Жедачевский комбинат был закрыт лет семь назад. Остаётся бумага из Белоруссии. И в несколько раз дороже бумага из Европы и Китая», — пишет Чернявский.

Масло, пшеница, бумага и не только: Украина запретила импорт ряда товаров из РФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что постановление о запрете ввоза газетной бумаги из России будет напечатано 1 апреля в газете Кабинета министров Украины «Урядовий курьер», которая будет отпечатана на российской бумаге.

Ранее Украина запретила ввозить из России подсолнечное масло, пшеницу, моющие средства и бумагу. Документ был обнародован на сайте правительства 31 марта.