Таким образом, перечень запрещенных товаров пополнился газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой, крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками.
Кроме того, под запретом на ввоз оказались ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.
Отмечается, что постановление вступает в силу через десять дней после опубликования.
В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.