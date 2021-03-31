Украина запретила ввозить из России подсолнечное масло, пшеницу, моющие средства и бумагу с 1 апреля. Соответствующий документ был обнародован 31 марта на сайте украинского правительства

Подлецу запрет к лицу, или Украина для ультраукраинцев © пресс-служба президента Украины

Кроме того, под запретом на ввоз оказались ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Отмечается, что постановление вступает в силу через десять дней после опубликования.

В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.