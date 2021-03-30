За приравнивание паспортов проголосовали 302 народных депутата из 320, зарегистрированных в сессионном зале.
«Поздравляю украинцев с историческим событием. Мы — первая страна, где электронные паспорта обладают такой же юридической силой, как их физические аналоги. Мы создали мировой кейс для построения цифрового государства», — написал Федоров.
Министр подчеркнул, что электронную версию документа, которую еще именуют е-паспорт, уже совсем скоро можно будет использовать наравне с привычной бумажной.
«Открытие банковского счета онлайн, кассовые операции в банке, путешествие поездом или самолетом внутри страны, заселение в отель, получение посылок на почте, подтверждение возраста в супермаркете», — перечислил Федоров услуги, которые можно получить по е-документу.
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Министр также заявил, что биометрический загранпаспорт или ID-карта в виде пластиковой карточки тоже станут аналогом бумажного паспорта, и ими можно будет беспрепятственно пользоваться внутри страны.
Ожидается, что е-паспорт будет формироваться и для выезда за границу. В ведомстве уточнили, что делать это будут по желанию лица, на которое зарегистрирован загранпаспорт или ID-карта. Услуга эта будет бесплатной.
Закон вступает в силу с 23 августа 2021 года.