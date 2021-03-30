Верховная Рада приняла поправки в закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», в рамках которого электронные паспорта граждан приравниваются к бумажным. Об этом 30 марта в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров

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«Поздравляю украинцев с историческим событием. Мы — первая страна, где электронные паспорта обладают такой же юридической силой, как их физические аналоги. Мы создали мировой кейс для построения цифрового государства», — написал Федоров.

Министр подчеркнул, что электронную версию документа, которую еще именуют е-паспорт, уже совсем скоро можно будет использовать наравне с привычной бумажной.

«Открытие банковского счета онлайн, кассовые операции в банке, путешествие поездом или самолетом внутри страны, заселение в отель, получение посылок на почте, подтверждение возраста в супермаркете», — перечислил Федоров услуги, которые можно получить по е-документу.

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Министр также заявил, что биометрический загранпаспорт или ID-карта в виде пластиковой карточки тоже станут аналогом бумажного паспорта, и ими можно будет беспрепятственно пользоваться внутри страны.

Ожидается, что е-паспорт будет формироваться и для выезда за границу. В ведомстве уточнили, что делать это будут по желанию лица, на которое зарегистрирован загранпаспорт или ID-карта. Услуга эта будет бесплатной.

Закон вступает в силу с 23 августа 2021 года.