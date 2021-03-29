Украина намерена ввести паспорта вакцинации, как в Евросоюзе, где подобная паспортизация заработает летом. Об этом сообщается на сайте президента Украины 29 марта

Еврокомиссар рассказал о введении «паспортов вакцинации» © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского <…> был поднят вопрос внедрения "паспортов вакцинации", который сейчас рассматривается во многих странах Европы и мира», — говорится в сообщении.

Подобные паспорта уже разрабатываются странами ЕС, США, Швейцарией и Израилем.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что в ближайшее время ожидается получение Украиной по программе COVAX 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca и 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Кроме того, продолжаются переговоры по прямым контрактам на закупку вакцин.

Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе — 24 февраля, когда получила первую партию в размере 500 тыс. доз произведенного в Индии препарата Covishield (AstraZeneca). Пока прививают только им. В четверг, 25 марта, из Китая прибыли 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac.

По состоянию на 29 марта на Украине привили от коронавируса 198 464 человека. Сейчас проходят первый и второй этапы прививочной кампании, когда первую дозу препарата от COVID-19 получают медики, военнослужащие, находящиеся в Донбассе, и люди старше 80 лет.