Труп 58-летнего мужчины был найден в одесском городе Измаил неподалеку от памятника морякам. На теле погибшего правоохранители обнаружили многочисленные травмы, в том числе переломы ребер.
Полицейским удалось установить, что избили мужчину двое детей 12 и 13 лет. В разговоре со следователями мальчики рассказали, что умерший был бездомным, и с ним они поссорились из-за булочки. Поэтому ребята заманили его в укромное место и побили, после чего потерпевший скончался.
По данным полиции, подозреваемые несовершеннолетние неоднократно попадали в отделение из-за воровства, и их семьи стоят на учете.
По факту смерти бездомного возбуждено уголовное производство по статье «умышленные тяжкие телесные повреждения». В рамках расследования назначены экспертизы.
Так как подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности, скорее всего, уточняют в ведомстве, в их отношении будет решаться вопрос об определении в приемник для несовершеннолетних лиц, совершивших особо тяжкие преступления.