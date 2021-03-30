Два мальчика 12 и 13 лет в Одесской области избили мужчину до смерти. Как признались сами дети, конфликт произошел из-за еды. Об этом 30 марта написал Вigmir.net со ссылкой на пресс-службу Нацполиции

Труп 58-летнего мужчины был найден в одесском городе Измаил неподалеку от памятника морякам. На теле погибшего правоохранители обнаружили многочисленные травмы, в том числе переломы ребер.

Полицейским удалось установить, что избили мужчину двое детей 12 и 13 лет. В разговоре со следователями мальчики рассказали, что умерший был бездомным, и с ним они поссорились из-за булочки. Поэтому ребята заманили его в укромное место и побили, после чего потерпевший скончался.

От красавиц и героев к проституткам и преступникам. Как менялся образ украинцев на Западе © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

По факту смерти бездомного возбуждено уголовное производство по статье «умышленные тяжкие телесные повреждения». В рамках расследования назначены экспертизы.

Так как подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности, скорее всего, уточняют в ведомстве, в их отношении будет решаться вопрос об определении в приемник для несовершеннолетних лиц, совершивших особо тяжкие преступления.