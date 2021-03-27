По ее данным, Греция начинает действия по приобретению одного из патентов на производство вакцины от COVID-19.
«В центре интересов находятся Moderna, так же, как и российская компания, которая производит "Спутник V"», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в указанном направлении «ведутся зондирующие контакты и обсуждения с зарубежными фармацевтическими компаниями» с целью уточнить перспективы сотрудничества в производстве вакцины в Греции.
Основным препятствием названа стоимость создания производства, оцененная в сумму от 100 до 200 миллионов евро, и патентное соглашение с компаниями, которые требуют обеспечить безопасность данных патента.
После заключения договоренностей для старта производства препаратов понадобится 12 до 18 месяцев при условии, что будет соглашение и по поставкам первичных материалов.
Вакцина «Спутник V» зарегистрирована почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность «Спутник V» составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.