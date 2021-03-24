Украинская актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Сваты», поделилась с поклонниками видео со своего спектакля, где работает совместно с другой звездой нашумевшей ленты Олесей Железняк, а также приоткрыла закулисье «Сватов». Соответствующий пост она выложила в Instagram 23 марта

«А вы были на спектакле "Сирена и Виктория"?» — спросила у подписчиков Кравченко.

Первыми на этот вопрос ответили самые известные фолловеры актрисы — певица Алла Пугачева, отреагировавшая на пост смайликами в виде аплодисментов, и ведущий Андрей Малахов, который оставил значки в виде счастливых лиц.

Чуть позже Кравченко выложила еще один пост, коротко подписав его: «Сваты», прикрепив к записи фото со съемок, где она, тепло одетая, сидит под зонтиком. Фанаты артистки тут же завалили ее вопросами о том, будет ли новый сезон ситкома и когда его ждать.

«Ну когда же уже?», «Это лучший сериал!», «Ждем с нетерпением», «Когда новые серии?» — написали подписчики.

Однако впервые за долгое время среди восторженных комментариев на странице Кравченко появилась негативная запись.

«Уже не жду, неинтересно», — написал один из пользователей.

Дело в том, что съемки последнего, седьмого сезона сериала оказались в прямом смысле затяжными и многострадальными. Сначала в дело вмешалась политическая ситуация на Украине, и многим актерам просто запретили въезд в страну, где снимали картину. Тогда съемочная группа переехала в Белоруссию.

Позже приостановить работу пришлось из-за карантина по коронавирусу. Почти за восемь лет без новых серий многие зрители успели перегореть и переключились на другие фильмы.

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«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м. Накануне на фан-странице проекта появилась запись о том, что съемки нового сезона завершены, однако продюсеры сериала официальных заявлений пока не делали.