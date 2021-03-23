На фан-странице сериала «Сваты» в Instagram на днях появилась информация о том, что съемки нового седьмого сезона ситкома завершены

«Съемки 7-го сезона сериала "Сваты" закончены, их не получалось отснять целых 8 лет», — фотографию с такой подписью разместили в группе svati7_kvartal95.

Правда, в комментарии к записи есть оговорка следующего содержания: «Информация не подтверждена. Как только появятся официальные данные, мы вам сообщим».

«Вряд ли это так, они должны снять летние серии, выйдет только осенью», «Вы не представляете, как мы ждем», «Урааааа!!!», «Ждем с нетерпением!», «Информацию опровергла актриса Анна Кошмал, сериал еще не отсняли», — написали в ответ на известие поклонники ситкома.

О том, что новый сезон, скорее всего вообще не выйдет, отдельные актеры ленты уже неоднократно сообщали журналистам, однако поклонники фильма отказываются в это верить и все равно ждут новые серии.

По словам актрисы Олеси Железняк, ожидать премьеры все-таки стоит, но не ранее конца 2021 или начала 2022 года.

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«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, последний — в 2013-м.

Съемки последнего, седьмого, сезона сериала получились многострадальными. Сначала в дело вмешалась политическая ситуация на Украине, и многим актерам просто запретили въезд в страну, где снимали картину. Тогда съемочная группа переехала в Белоруссию.

Позже приостановить работу пришлось из-за карантина по коронавирусу. Пока о судьбе сериала поклонники могут судить из обрывочных интервью актеров, а вот продюсеры проекта официальных заявлений пока не делали.