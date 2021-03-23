Во вторник, 23 марта, внуку украинской певицы Софии Ротару исполняется 27 лет. С праздником его поздравили звездная бабушка и отец. Соответствующие посты они разместили в Instagram

«День рождения моего любимого внука — Анатолия! Толюша, желаю тебе крепкого здоровья, счастья и везения! Люблю», — написала Ротару.

«Сын, с Днем рождения! Взрослый совсем… 27… Горжусь тобой! Глубокий, мудрый и до неприличия порядочный… Будь безмерно счастлив, здоров, и пусть все, к чему ты стремишься, обязательно сбудется!» — пожелал отец именинника Руслан Евдокименко.

«Необъяснимо, но факт»: Дружко внесли в черный список Украины © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Анатолием Евдокименко, в честь которого внука и назвали.

«Толя тут прямо Джеймс Бонд», «Украинский Ален Делон», «Какой красивый мальчик», «Какой красивый мужчина вырос», «Вот Анатолий больше похож на бабушку, чем внучка», «По моему мнению, София Михайловна, Ваш внук очень похож на Вашего мужа», — написали поклонники.

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СМИ известно, что Анатолий Евдокименко — младший окончил Lancing College, а после поступил на факультет фотографии Центрального колледжа искусства и дизайна в Лондоне. В настоящее время мужчина занимается музыкой, работая диджеем под творческим псевдонимом SHNM.