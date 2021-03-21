Второй за сутки боевой корабль Военно-морских сил США вошел в акваторию Черного моря. Об этом 20 марта сообщили в Национальном центре управления обороной РФ

Корабли НАТО зашли в порт Одессы © РИА Новости, Игорь Чуприн | Перейти в фотобанк

До этого в Черное море вошел ракетный крейсер Monterey.

Ранее шестой оперативный флот США сообщил, что Thomas Hudner направляется в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности. Также военные пояснили, что американские корабли и авиация на регулярной основе проводят в регионе операции по поддержке партнеров по НАТО.

Thomas Hudner относится к эсминцам типа «Арли Берк» и способен нести на борту до 96 крылатых ракет «Томагавк» или противоракет «Стандарт», «Монтерей» — до 122 «Томагавков» или противоракет.

США с начала 2021 года усилили активность в Черном море, в конце января в акватории заходили эсминцы «Дональд Кук» и «Портер».