Красногвардейский суд Днепра заочно приговорил экс-главу ЛНР Игоря Плотницкого к пожизненному лишению свободы. Об 16 марта этом сообщает издание «Открытый»

Плотницкого признали виновным в деле об уничтожении военно-транспортного самолета Ил-76 ВВС Украины, который был сбит над аэропортом Луганска в ночь на 14 июня 2014 года.

«Мирный план» по Донбассу. Зачем Киев изобрёл новый миф © скриншот видео "Нromadske"

Как заявило руководство народной республики самолет нарушил режим закрытого воздушного пространства над ЛНР. В июне 2014 года Игорь Плотницкий руководил министерством обороны ЛНР. Отрядами ополчения в этом районе командовали Андрей Патрушев и Александр Гуреев.

Плотницкий стал исполняющим обязанности главы ЛНР в августе 2014 года. В ноябре того же года он стал избранным главой республики и занимал этот пост до ноября 2017 года.

Обвинение Плотницкому, Патрушеву и Гурееву заочно предъявили в 2016 году. Прокуратура Украины передала обвинительный акт в отношении экс-главы ЛНР в январе 2017 года.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.