Плотницкого признали виновным в деле об уничтожении военно-транспортного самолета Ил-76 ВВС Украины, который был сбит над аэропортом Луганска в ночь на 14 июня 2014 года.
На борту находились 49 человек, в том числе 40 военнослужащих из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и девять членов экипажа. Все они погибли.
Как заявило руководство народной республики самолет нарушил режим закрытого воздушного пространства над ЛНР. В июне 2014 года Игорь Плотницкий руководил министерством обороны ЛНР. Отрядами ополчения в этом районе командовали Андрей Патрушев и Александр Гуреев.
Плотницкий стал исполняющим обязанности главы ЛНР в августе 2014 года. В ноябре того же года он стал избранным главой республики и занимал этот пост до ноября 2017 года.
Обвинение Плотницкому, Патрушеву и Гурееву заочно предъявили в 2016 году. Прокуратура Украины передала обвинительный акт в отношении экс-главы ЛНР в январе 2017 года.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.