«Они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан. Искренне разделяем горечь этой тяжелой и невосполнимой утраты», — говорится в материале пресс-службы.
Ведомство также сообщило имена и звания погибших военнослужащих: штурман авиационного отдела майор Габит Барлыкбаев, бортовой техник лётной группы авиационного отдела капитан Досжан Баймуратов, штурман экипажа лётной группы авиационного отдела старший лейтенант Мухтар Сагимбаев, старший бортовой механик лётной группы авиационного отдела сержант Евгений Васильков.
Самолет Ан-26 авиационной службы КНБ Казахстана разбился вечером 13 марта при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. Четверо из шести человек на борту погибли, двое с ожогами и переломами госпитализированы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование причин авиакатастрофы.