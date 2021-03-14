Экипаж разбившегося в Алма-Ате самолета был опытным и профессионально подготовленным. Об этом 14 марта заявила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана

В Казахстане разбился самолет Ан-26 © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк Ведомство также сообщило имена и звания погибших военнослужащих: штурман авиационного отдела майор Габит Барлыкбаев, бортовой техник лётной группы авиационного отдела капитан Досжан Баймуратов, штурман экипажа лётной группы авиационного отдела старший лейтенант Мухтар Сагимбаев, старший бортовой механик лётной группы авиационного отдела сержант Евгений Васильков. Самолет Ан-26 авиационной службы КНБ Казахстана разбился вечером 13 марта при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. Четверо из шести человек на борту погибли, двое с ожогами и переломами госпитализированы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил начать расследование причин авиакатастрофы.