Украинская певица Ирина Билык на днях рассказала ведущей Кате Осадчей в эфире передачи «Светская жизнь» об интимной жизни с мужем. Исполнительница живет в Киеве, а ее супруг режиссер Аслан Ахмадов - в Москве

Свитолина превратилась в мужчину перед поединком с россиянкой © Элина Свитолина/Инстаграм

«Скажу всей стране — с сексом проблема. По интернету это невозможно. Поэтому можете мне не завидовать», — призналась артистка.

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Билык неоднократно заявляла, что с Ахмадовым у нее гостевой брак. Впервые о свадьбе она сообщила в 2016 году, заявив, что в штампы в паспорта они поставили уже несколько лет назад.

У артистки есть ребенок от предыдущих отношений, а в 2015 от Ахмадова родился сын, мальчика назвали Табриз. Его, по словам 50-летней певицы, произвела на свет суррогатная мать.