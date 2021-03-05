В четверг, 4 марта, во Дворце спорта Харькова прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, где выступила украинская знаменитость, певица Ирина Билык. Об этом в тот же день написал Znaj.ua

На мероприятие собрались представительницы госструктур, медики, работницы коммунальных предприятий и педагоги, всего около двух тысяч человек.

Секретарь горсовета Игорь Терехов приготовил для дам подарочные пакеты, а также выступил на сцене с поздравительной речью.

«Я очень рад, что 8 Марта не коснулись никакие перемены, хотя хотели переносить, отменять. Так случилось, что сегодня с нами нет нашего мэра Геннадия Кернеса (вновь избранный мэр Харькова умер 17 декабря 2020 года от коронавируса. — Ред.), но я счастлив, что его команда, теперь уже под моим руководством, работает на благо города Харькова, на развитие города Харькова», — сказал Терехов.

Украинская певица возглавила российский рейтинг «настоящих женщин» © president.gov.ua

«Его уход (Кернеса. — Ред.) — это невосполнимая утрата. Все это время рядом с ним был его верный соратник Игорь Александрович Терехов. И теперь он возглавил его команду и поведет Харьков к новым достижениям», — сказала со сцены Ирина.

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Ранее Ирина Билык высказывала идею баллотироваться в президенты Украины, подписчики пытались отговорить ее, предлагая «не пачкаться».

Между тем в марте 2018 года певице все же пришлось столкнуться в политической ситуацией в стране, когда перед началом ее концерта вход во Львовский театр оперы и балета заблокировали националисты.

Они требовали от исполнительницы критики политики России и ответа на вопрос, чей Крым. Сначала исполнительница заявила, что у ее супруга российское гражданство и она не может назвать агрессором население РФ.

Однако радикалы настаивали, и в итоге артистка подчинилась требованию: раскритиковала российскую политику в отношении своей страны и заявила, что Крым должен принадлежать Украине. После этого националисты освободили вход в театр.