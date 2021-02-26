Вопрос вакцинации на Украине сейчас больной, своих прививок в стране нет, от российского препарата власти государства решили отказаться, а других поставок ждать еще долго. Вот и решила украинская певица Ирина Билык перевести вопрос вакцинации из медицинской плоскости в эмоциональную. Пост об этом она написала в Instagram 25 февраля

«А если бы придумали вакцину от грусти, вы бы вакцинировались?» — спросила Билык своих поклонников.

«Обострение»: Брежнева ответила хейтерам на их языке © Вера Брежнева/Инстаграм

«Не-а, грусть — это искусство. Без печали и грусти мы не были бы счастливы», «Нет, я за естественное состояние души», «Нет. Сегодня грустно, завтра — весело. Невозможно все время жить одинаково!», «Если бы вакцину против влюбчивости. Чтоб не влюбляться. Да-да, очень больно влюбляться и разбиваться о скалы непонимания», «Лучше вакцину от избыточного веса», — ответили артистке фолловеры.

Ранее Ирина Билык увеличила губы, теперь шире уже некуда.

Украинской певице Ирине Билык 50 лет, с 2013 года артистка состоит в браке с фотографом Асланом Ахмадовым, в 2015-м у них родился ребенок. У певицы также есть 20-летний сын от предыдущих отношений.

Ранее исполнительница высказывала идею баллотироваться в президенты Украины, подписчики пытались отговорить ее, предлагая «не пачкаться».

Между тем в марте 2018 года певице все же пришлось столкнуться в политической ситуацией в стране, когда перед началом ее концерта вход во Львовский театр оперы и балета заблокировали националисты. Они требовали от Билык критики политики России и ответа на вопрос, чей Крым.

Сначала исполнительница заявила, что у ее супруга российское гражданство и она не может назвать агрессорами население РФ. Однако радикалы настаивали, и в итоге артистка подчинилась требованию: раскритиковала российскую политику в отношении своей страны и заявила, что Крым должен принадлежать Украине. После этого националисты освободили вход в театр.