Украинская певица Ирина Билык показала поклонникам шутливый ролик с искаженным изображением своего лица, где губы исполнительницы в прямом смысле слова стали шире ее головы. Соответствующую запись артистка разместила в сториз Instagram 7 февраля

«Любимчик Сталина» предложил Ани Лорак пожениться © Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Перейти в фотобанк Аслан Ахмадов и сама Билык, сидя в машине, исполняют песню, при этом их лица искажены «маской» соцсети, которая растянула изображение, увеличив глаза и губы поющих.

Именно на губы обратили внимание пользователи сети, так как увеличение этой части тела уже не раз становилось причиной споров вокруг личности Билык.

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Певица, чтобы выглядеть эффектнее и моложе, прибегала и к другим «процедурам красоты», в частности к коррекции носа.

В марте 2018 года перед началом концерта Ирины Билык вход во Львовский театр оперы и балета заблокировали националисты. Они требовали от певицы критики политики России и ответа на вопрос, чей Крым.

Сначала исполнительница заявила, что у ее супруга российское гражданство и она не может назвать агрессорами население РФ. Однако радикалы настаивали, и в итоге артистка подчинилась требованию: раскритиковала российскую политику в отношении своей страны и заявила, что Крым должен принадлежать Украине. После этого националисты освободили вход в театр.