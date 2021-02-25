Якобы на этих сайтах размещена информация, порочащая достоинство Пана.
Агентство уточняет, что фамилия и инициалы истца совпадают с данными основателя компании Spang Capital Александра Пана.
Отмечается, что первоначально истец назвал 61 сайт, среди которых нет ни американских порталов GitHub и LiveJournal, ни сайта РБК, но есть социальный новостной сайт Reddit, которого нет в информации о сайтах, подлежащих блокированию.
Пан утверждает, что на этих ресурсах была размещена информация, признанная судом в 2019 году несоответствующей действительности и порочащей его достоинство, но она так и не была удалена с них.
В середине декабря 2020 года украинская полиция возбудила уголовное дело по данному судебному решению.
Между тем в интернете и соцсетях достаточно много информации об основателе Spang Capital.
В частности, сообщается, что он ранее имел фамилию Прочухан и был причастен к разного рода финансовым пирамидам.
В частности, приводятся скриншоты сайта черкасского отделения МММ-2011, где Пан Прочухан обозначен как «сотник», вовлекший в мошенническую схему 4000 человек.
Утверждается, что после очередного краха МММ Прочухан в Киеве сменил фамилию и снова занялся организацией мошеннических схем, однако из-за широкого распространения информации о его деятельности заработки Пана Прочухана упали.
Следствием этого и стали его иски с требованием удалить «порочащую его информацию».