Иск по делу о блокировке десятков сайтов украинскими операторами и провайдерами телекоммуникаций инициировал Александр Николаевич Пан, сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на имеющиеся у него материалы суда

Якобы на этих сайтах размещена информация, порочащая достоинство Пана.

Памятное беспамятство Украины. Ловкость рук и сплошное мошенничество © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечается, что первоначально истец назвал 61 сайт, среди которых нет ни американских порталов GitHub и LiveJournal, ни сайта РБК, но есть социальный новостной сайт Reddit, которого нет в информации о сайтах, подлежащих блокированию.

Пан утверждает, что на этих ресурсах была размещена информация, признанная судом в 2019 году несоответствующей действительности и порочащей его достоинство, но она так и не была удалена с них.

В середине декабря 2020 года украинская полиция возбудила уголовное дело по данному судебному решению.

Между тем в интернете и соцсетях достаточно много информации об основателе Spang Capital.

В частности, сообщается, что он ранее имел фамилию Прочухан и был причастен к разного рода финансовым пирамидам.

В частности, приводятся скриншоты сайта черкасского отделения МММ-2011, где Пан Прочухан обозначен как «сотник», вовлекший в мошенническую схему 4000 человек.

Утверждается, что после очередного краха МММ Прочухан в Киеве сменил фамилию и снова занялся организацией мошеннических схем, однако из-за широкого распространения информации о его деятельности заработки Пана Прочухана упали.

Следствием этого и стали его иски с требованием удалить «порочащую его информацию».