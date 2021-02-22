Когда на Украине ввели абсолютно незаконные рестрикции против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов, сразу стало ясно, что этим дело не ограничится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

«США вернулись»: Байден послал важный сигнал Украине © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Санкциями могут называться только те виды рестрикции, что одобрены по закону. В частности, международные рестрикции может сейчас санкционировать только Совет безопасности ООН. А односторонние рестрикции по закону Украины налагаются только на лиц и организации, находящиеся вне юрисдикции Украины», — отметил Вассерман.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком.

Вечером 19 февраля СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц.

Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко.

На следующий день Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о персональных и экономических санкциях.