По словам собеседника издания, меры, принятые властями Украины против оппозиционных политиков, называются не санкциями, а рестрикции, то есть ограничения.
«Санкциями могут называться только те виды рестрикции, что одобрены по закону. В частности, международные рестрикции может сейчас санкционировать только Совет безопасности ООН. А односторонние рестрикции по закону Украины налагаются только на лиц и организации, находящиеся вне юрисдикции Украины», — отметил Вассерман.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком.
Вечером 19 февраля СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц.
Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко.
На следующий день Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о персональных и экономических санкциях.