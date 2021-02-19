Уроженка Киева, певица Наташа Королева и ее муж стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) поздравили общего сына Архипа с 19-м днем рождения. Каждый из родителей посвятил свой пост в Instagram 19 февраля своему уже взрослому ребенку

Дочь Добкина захотела дуэт с фигурантом «Миротворца» © Алла Добкина/Инстаграм

«Холст первый — как дитя зачать! Минуту аналогия такая меня на мысль навела. И раз с дитем судьба меня не подвела, я первый холст ему же посвящаю!» — подписал картину Глушко.

На картине, написанной маслом, он изобразил своего наследника Архипа Глушко в японском стиле, поскольку парень увлекается историей и культурой Страны восходящего солнца. Стихи, которые стриптизер называет своими, он публикует уже не впервые, а вот работу маслом его руки подписчики еще не видели, что привело к логичным сомнениям.

«А теперь вопрос — чьи стихи и картина?», «Это Вы рисовали?», «Блин, не верю, что это Серёга накидал… Уж очень профессионально», — написали пользователи.

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Королева никакого творческого подарка сыну не сделала, зато посвятила Архипу слова поздравления, которые многим фанатам звезды показались совсем не праздничными.

«Когда-нибудь, когда меня не станет на земле, я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть… Мой сын возьмет тетради и пластинки мои, и я смогу с ним говорить о любви. Трудно но, милый мой, знай одно! Я слежу за тобой. Я тебя берегу!» — написала певица.

Архип Глушко — сын Королевой и Тарзана — родился в 2002 году, а официально брак его родители зарегистрировали только год спустя. При этом с первым мужем, композитором Игорем Николаевым, уроженка Киева развелась примерно за год до рождения Архипа.

На последний день рождения Николаева Архип сделал бывшему мужу матери подарок, перепев его старый хит «Дельфин и русалка».