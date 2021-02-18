Сын Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) Архип поделился в социальных сетях видео с тренировки на пилоне, которую он устроил вместе со своей девушкой. Соответствующий пост, датированный 17 февраля, можно посмотреть в Instagram молодого человека

Архип Глушко, взявший себе псевдоним Архип Грек, станцевал на пилоне со своей возлюбленной по имени Мелисса, больше никакой информации о своей девушке он не раскрывает. Во время тренировки пара была одета в нижнее спортивное белье.

«Решили покреативить под офигенный ремикс на песню "Дельфин и русалка"», — написал звездный сын.

«Ну началось… По папиным стопам… Еще один стриптизер на подходе», «Гены», «У девушки, видно, подготовка круче…», «Это ужас, неужели никто не видит, нужно мужскую профессию выбрать, а не это, движения ужасные, как и форма тела, а у девочки красиво получается», — прокомментировали пользователи.

За последние несколько месяцев в СМИ неоднократно появлялась информация, что сын Королевой сделал своей девушке Мелиссе предложение или даже уже женился на ней. В семье эти публикации пока никак не комментировали.

Архип Глушко — сын Королевой и Тарзана, родился в 2002 году, а официально брак его родители зарегистрировали только год спустя. При этом с первым мужем композитором Игорем Николаевым уроженка Киева развелась примерно за год до рождения Архипа.

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На последний день рождения Николаева Архип сделал бывшему мужу матери подарок, перепев его старый хит «Дельфин и русалка».