Ведущий и пародист Максим Галкин показал «минуту славы», которую устроили ему его общие с певицей Аллой Пугачевой дети двойняшки Лиза и Гарри. Соответствующее видео он разместил в Instagram 18 февраля

Первоклашки пошутили над отцом, сделав вид, что они его ярые фанаты, которые хотят заполучить от своего кумира автографы и сделать совместное селфи.

«Максим Галкин, вы мой кумир!» — обратились двойняшки к Галкину.

«Когда троллят детки, это реально круто», «Как же хочется посмотреть на них лет через двадцать», «Когда уже знают, что папа звезда», «Даже не представляю, как это, быть ребенком таких знаменитых родителей…», «Минута славы у детей, а не у папы, и ушли по-английски по своим делам», — отреагировали на видео пользователи сети.

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Лиза и Гарри Галкины родились в 2013 году с помощью суррогатной матери, использование услуг которой в семье никогда не скрывали. Дети растут активными, в этом звездным родителям помогают няня и педагоги. Известно, что на образование двойняшек артисты тратят более трех миллионов рублей в год.