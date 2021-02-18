В России продолжается вакцинация населения от коронавируса, прививки ставят и представители шоу-бизнеса. Так, полезные уколы уже сделали юморист Максим Галкин и его супруга певица Алла Пугачева. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» 17 февраля

Чета Галкиных-Пугачевых была приглашена на 60-летний юбилей, который несколько дней назад отмечал исполнитель Сергей Пенкин. Однако юморист и певица предпочли остаться дома из-за соображений безопасности после прививки, а коллегу поздравили онлайн.

«Мы сейчас хлопнем рюмашку за твое здоровье», — сказал Галкин.

«Нет, нам нельзя, мы же вакцинировались!» — отрезала Пугачева.

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Позже в Центре имени Гамалеи заявили, что пить после вакцинации категорически нельзя как минимум три дня, иначе процедура окажется просто бесполезной.

Этому совету и последовала Пугачева, хотя ее друзья по сцене не раз рассказывали, что примадонна строга к теме алкоголя, предпочитая выпивать три рюмки крепких спиртных напитков или три бокала вина, но не больше и эту свою норму обычно не нарушает.