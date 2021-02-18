Чета Галкиных-Пугачевых была приглашена на 60-летний юбилей, который несколько дней назад отмечал исполнитель Сергей Пенкин. Однако юморист и певица предпочли остаться дома из-за соображений безопасности после прививки, а коллегу поздравили онлайн.
«Мы сейчас хлопнем рюмашку за твое здоровье», — сказал Галкин.
«Нет, нам нельзя, мы же вакцинировались!» — отрезала Пугачева.
Читайте также: Галкин признался, что отпрашивается у жены.
Ранее разработчики российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» рекомендовали всем привившимся минимизировать потребление алкоголя хотя бы на две недели после прививки, чтобы дать организму возможность сформировать имунные тела.
Позже в Центре имени Гамалеи заявили, что пить после вакцинации категорически нельзя как минимум три дня, иначе процедура окажется просто бесполезной.
Этому совету и последовала Пугачева, хотя ее друзья по сцене не раз рассказывали, что примадонна строга к теме алкоголя, предпочитая выпивать три рюмки крепких спиртных напитков или три бокала вина, но не больше и эту свою норму обычно не нарушает.