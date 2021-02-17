Праздник, посвященный 31-му дню рождения Смолова, посетила украинская певица Светлана Лобода, пожелавшая спортсмену любви, и исполнитель Дорн, который не смог ограничиться словами.
В социальную сеть Смолов выложил фото, где украинский артист жарко целует его одну в щеку, держа вторую рукой.
Федор Смолов — российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России. Ранее СМИ приписывали ему роман с внучкой первого президента РФ Бориса Ельцина.
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Украинские националисты часто выступают против выступления украинских артистов в России и сотрудничества своих соотечественников с представителями российского шоу-бизнеса. Так, недавно свою долю критики получила София Ротару, которая выступила на закрытой вечеринке в городе Воронеж.