Украинский певец Иван Дорн спел на вечеринке по случаю дня рождения российского футболиста Федора Смолова. Видео выступления и фото смачного поцелуя мужчин спортсмен разместил в сториз своего Instagram 16 февраля

«В миллиметре от позора»: Седокова насмешила сеть фото в чулках в мороз © Анна Седокова/Инстаграм Светлана Лобода, пожелавшая спортсмену любви, и исполнитель Дорн, который не смог ограничиться словами.

В социальную сеть Смолов выложил фото, где украинский артист жарко целует его одну в щеку, держа вторую рукой.

Федор Смолов — российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России. Ранее СМИ приписывали ему роман с внучкой первого президента РФ Бориса Ельцина.

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Украинские националисты часто выступают против выступления украинских артистов в России и сотрудничества своих соотечественников с представителями российского шоу-бизнеса. Так, недавно свою долю критики получила София Ротару, которая выступила на закрытой вечеринке в городе Воронеж.