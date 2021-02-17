Украинская каратистка одесситка Анжелика Терлюга опубликовала архивное фото с отдыха в Дубае, находясь на территории зимней заснеженной Украины. Таким образом спортсменка решила пожаловаться на холод. Соответствующий пост она разместила в Instagram 16 февраля

«В миллиметре от позора»: Седокова насмешила сеть фото в чулках в мороз © Анна Седокова/Инстаграм

«Можно, пожалуйста, скорее лето. Я 100% summergirl (девочка лета. — Ред.). Я сегодня капитально замерзла, до костей. Надоел этот холод, от которого у меня апатия и все время хочется спать. Греют только солнечные фоточки из Дубая», — написала спортсменка.

«Аналогично, у меня даже температура поднялась, так сильно замерзла», «В Одессе очень сыро», — согласились с девушкой подписчики.

В последние дни температура в столице Украины колеблется в пределах от —7 до —15 градусов, а в Одессе перепады еще больше: от +1 до —15.

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Анжелика Терлюга — одесситка, украинская каратистка, выступающая в категории 55 килограммов, многократная чемпионка и призер чемпионата Европы.