На пляжном снимке, который девушка показала своим подписчикам, она стоит в купальнике цвета фуксии, который акцентирует внимание на татуировке Терлюги, сделанной под грудью.
«Можно, пожалуйста, скорее лето. Я 100% summergirl (девочка лета. — Ред.). Я сегодня капитально замерзла, до костей. Надоел этот холод, от которого у меня апатия и все время хочется спать. Греют только солнечные фоточки из Дубая», — написала спортсменка.
«Аналогично, у меня даже температура поднялась, так сильно замерзла», «В Одессе очень сыро», — согласились с девушкой подписчики.
В последние дни температура в столице Украины колеблется в пределах от —7 до —15 градусов, а в Одессе перепады еще больше: от +1 до —15.
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Анжелика Терлюга — одесситка, украинская каратистка, выступающая в категории 55 килограммов, многократная чемпионка и призер чемпионата Европы.