У уроженки Ужгорода двукратной чемпионки Европы и бронзовой призерки чемпионата мира по художественной гимнастике Валерии Юзьвяк обнаружили агрессивную злокачественную опухоль. Об этом спортсменка сама сообщила на своей странице в Instagram 14 февраля

«Если честно, пишу, и руки дрожат… Мне поставили диагноз: рабдомиосаркома (злокачественная опухоль, происходящая из скелетной (поперечно-полосатой) мышцы. — Ред.). Я знаю, что среди Вас есть множество добрых и отзывчивых людей, поэтому хочу попросить у Вас финансовой помощи, т.к. сумма действительно очень большая», — написала спортсменка.

«Непонимания и обманы»: украинский фигурист объяснил свой переход в американский спорт © Википедия Валерия Юзьвяк попала в сборную Украины в 2014 году, на Олимпиаду-2016 поехала в качестве запасной, а в 2018 году выиграла бронзу на чемпионате мира.

На чемпионате Европы-2020 в Киеве Юзьвяк вместе со своей командой завоевала золото в упражнении с пятью мячами и в командном зачете, серебро — в упражнении с обручами и булавами и бронзу — в групповом многоборье.

Сейчас девушке 21 год.