Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в центральном офисе госпредприятия НАЭК «Энергоатом». Об этом депутат Верховной Рады Гео Лерос сообщил на своей странице в Facebook 10 февраля

Украинский «Энергоатом» резко стал убыточным - отчет компании © atom.gov.ua

«"Энергоатом" продал электроэнергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а те уже реализовали э/э конечным потребителям в разы дороже цены закупки у "Энергоатома"», — написал Лерос.

Он также опубликовал документ выписки из Единого реестра досудебных расследований, где указано, что дело зарегистрировано 12 января 2021 года.

Глава НАБУ Артем Сытник подтвердил информацию об обысках и добавил, что дело касается «продажи электроэнергии ряда коммерческих структур».

По данным Украинской энергетической биржи, на аукционе, который прошел 21 декабря 2020 года и в котором приняло участие девять компаний, «Энергоатом» продал 13 миллионов МВт на сумму 15 миллиардов гривен (39,88 миллиарда рублей) по одной позиции, а также 302 тысячи МВт на сумму 222 миллионов гривен (590,3 миллиона рублей) за другой.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус раскритиковал организацию этого аукциона, указав на необходимость дробления лотов. Он подчеркнул, что такой просчет при организации торгов приводит к недоуплате компанией налогов и ограничивает возможность увеличения зарплаты сотрудникам.