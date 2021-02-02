Известно, что поклонники артистки на этот раз отговаривали ее от подобного шага, заявляя, что ей не место в «этой бандитской шайке».
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Билык 50 лет, с марта 2013 года она состоит в браке с фотографом Асланом Ахмадовым, с ним у певицы родился сын, и еще один ребенок у Билык от предыдущих отношений.
В марте 2018 года перед началом ее концерта вход во Львовский театр оперы и балета заблокировали националисты. Они требовали от Билык критики политики России и ответа на вопрос, чей Крым.
Сначала исполнительница заявила, что у ее супруга российское гражданство и она не может назвать агрессорами население РФ. Однако радикалы настаивали, и в итоге артистка подчинилась требованию: раскритиковала российскую политику в отношении своей страны и заявила, что Крым должен принадлежать Украине. После этого националисты освободили вход в театр.