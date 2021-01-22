У журналистов появилась информация о том, что в Офисе президента Украины (ОП) обсуждали вопрос о поддержке блогерши из Киева Таисии Онацкой, известной в соцсетях как di.rubens, которая ранее в ответах на вопросы другого блогера между Россией и Украиной сделала выбор в пользу РФ. Информацию опубликовал Telegram-канал «Женщина с косой» 22 января

«В кулуарах Офиса президента пошли слухи, что в ОП обсуждали кейс вокруг блогерши-"тиктокерши" из Киева, которую начали травить из-за ее высказывания, что она бы посетила Россию, а не Украину. В Офисе президента хотели, чтобы президент заступился за блогершу, призвав к адекватности, но после посчитали это слишком рискованным вопросом и было принято решение проигнорировать этот скандал», — говорится в сообщении канала.

Несколько дней назад в сети появился ролик, где Онацкая отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран. Так, из пары Россия—США и Россия—Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был ей предложен — осталось за кадром.

На ролик обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, он назвал поступок блогерши постыдным и стал активно распространять информацию о ней в соцсетях с формулировкой, что она призналась РФ в любви.

На это Онацкая отреагировала заявлением о том, что подаст на Штефана в суд за фальсификацию информации о ней, а самого военного назвала «позором украинской армии».

Ведомство вступилось за своего сотрудника Штефана, там отметили, что с нетерпением ждут жалобу гражданки на офицера, как и ответ на вопрос: «Россия или Украина?» И блогерша сделала выбор на украинском языке, сказав, что она «украинка и гордится этим».

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Чуть позже девушка записала разъяснительное видео для своих подписчиков, рассказав, что вопрос, который остался за кадром, звучал так: «Какую страну ты бы хотела посетить?»

Между тем данные блогерши уже успели внести на сайт «Миротворец», а несколько крупных компаний разорвали с ней контракты.