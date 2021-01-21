Блогерша из Киева, известная в TikTok под ником di.rubens, а в жизни Таисия Онацкая, записала видеообращение, адресованное Министерству обороны Украины на украинском языке, передает «Диалог.UA» 21 января

Несколько дней назад в сети появился ролик, где Онацкая отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран. Так, из пары Россия-США и Россия-Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был ей предложен — осталось за кадром.

На ролик обратил внимание вэсэушник Анатолий Штефан, написавший «Вот тебе и патриотическое воспитание», он назвал поступок девушки постыдным и стал активно распространять информацию о ней в соцсетях. На что Онацкая отреагировала заявлением о том, что подаст на Штефана в суд за фальсификацию информации о ней, а самого военного назвала «позором украинской армии».

Блогерша из Киева, якобы признавшаяся в любви к России, попала на «Миротворец» © di.rubens/Инстаграм

«Ответ на контрольный вопрос Министерства обороны Украины. Для меня понятия выбора никогда не стояло и стоять не будет априори… Я украинка, и я горжусь этим», — сказала блогер.

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Несколькими часами ранее данные Таисии Онацкой внесли на сайт «Миротворец» с формулировкой «Антиукраинская пропагандистка. Сознательная дискредитация Вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России против Украины».

«Миротворец» содержит личную информацию вносимых туда людей, в том числе домашний адрес, которая неоднократно помогала националистам расправляться с неугодными им людьми.