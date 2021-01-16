Речь идет о сети магазинов «Рідні Медтехніка».
По словам бизнесмена, утром 16 января он отправил сообщение о новых правилах в рабочий чат с сотрудниками.
«И хотя лично я до сих пор говорю в быту на русском, я всегда коммуницирую с вами исключительно на украинском и обращаюсь на работе ко всем без исключения незнакомым мне людям так же — на украинском. Наша семья и наша компания «Рідні Медтехніка» полностью поддерживает этот закон и такую ласковую украинизацию общества», — написал Давиденко.
Он добавил, что если не общаться на украинском с покупателями — это принципиальная позиция сотрудника, то ему стоит написать заявление «по собственному желанию».
На Украине с 16 января сфера обслуживания перейдет исключительно на украинский язык, обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе. Согласно закону, все поставщики товаров и услуг должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию на украинском языке. С клиентами будет запрещено говорить по-русски.