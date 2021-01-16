Киевский предприниматель Алексей Давиденко поле вступления в силу новых норм языкового закона пригрозил увольнением своим сотрудникам, которые откажутся говорить по-украински с посетителями. Об этом он написал на своей странице в Facebook 16 января

До чего Киев язык довёл © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам бизнесмена, утром 16 января он отправил сообщение о новых правилах в рабочий чат с сотрудниками.

«И хотя лично я до сих пор говорю в быту на русском, я всегда коммуницирую с вами исключительно на украинском и обращаюсь на работе ко всем без исключения незнакомым мне людям так же — на украинском. Наша семья и наша компания «Рідні Медтехніка» полностью поддерживает этот закон и такую ласковую украинизацию общества», — написал Давиденко.

Он добавил, что если не общаться на украинском с покупателями — это принципиальная позиция сотрудника, то ему стоит написать заявление «по собственному желанию».

На Украине с 16 января сфера обслуживания перейдет исключительно на украинский язык, обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе. Согласно закону, все поставщики товаров и услуг должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию на украинском языке. С клиентами будет запрещено говорить по-русски.