Компании «СберАвто» и стриминговый аудиосервис «СберЗвук» провели исследование и выяснили, как часто россияне слушают в машине музыку и какие именно песни предпочитают. Результаты опроса опубликовали «Известия» 14 января

«Вот козлы!!!» Данилко оправдался за фото с Малаховым, внесенным в «Миротворец» © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк

В прошедшие новогодние праздники, вопреки основной тенденции, водители чаще включали композиции «Новогодняя» «Дискотеки аварии», «Снежинка» Ольги Бузовой и DAVA и «Ледышка» RASA.

А вот при выездах на природу россияне неизменно выбирают одни и те же композиции. В их числе — «Стыцамэн» украинского исполнителя Ивана Дорна, несмотря на то, что трек вышел в 2012 году.

В конце 2020 года выяснилось, что и украинцы слушают песни российских музыкантов. Так, по данным американских сервисов YouTube-music и Apple Music Ukraine жители Украины в минувшем году чаще всего открывали в YouTube клип на песню «Краш» российских исполнителей Клавы Коки и Niletto, ролик Hypnodancer российской группы Little Big и видео «Девочка, танцуй» украинского дуэта Αrtik & Asti, вот только живут и работают ребята в России, а трек записали на русском языке.

В топ-10 по количеству скачиваний в Apple Music Ukraine попала только одна украинская песня — все та же «Девочка, танцуй» от Artik&Asti. Зато композиций российских исполнителей в первой десятке оказалось сразу несколько: от рэпера Slava Marlow, хип-хоп исполнителя Loc-Dog, а также Тимати, Егора Крида и Моргенштерна.

Ранее издание Украина.ру сообщило: На Украине нашли композитора для «Ну, погоди!».