«Музыку для серий "Ну, погоди!" написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура», — прокомментировала Слащева.
Премьера 52-х новых эпизодов о приключениях волка, зайца и других персонажей состоится наступающей зимой. Главных героев новой погони озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев. Появятся в мультфильме новые персонажи: барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.
Ранее «Союзмультфильм» показал, как будут выглядеть новые волк и заяц, но идеи создателей раскритиковал автор оригинальных персонажей Феликс Кандель, он назвал новых героев «чудовищными» и предложил компании придумать что-то свое.
Первый выпуск «Ну, погоди!» вышел 6 мая 1969 года. Тогда волк говорил голосом актера Анатолия Папанова, а заец — артистки Клары Румянцевой.
Не обошлось без «Ну, погоди!» и детство музыканта Ивана Дорна, который родился в 1988 году. Известен как создатель современной поп-музыки.