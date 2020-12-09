Украинский певец и композитор, известный своей эпатажностью, Иван Дорн стал автором музыки к новым сериям мультипликационного фильма «Ну, погоди!». Об этом рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлия Слащева, передает «КП в Украине» 9 декабря

«Музыку для серий "Ну, погоди!" написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура», — прокомментировала Слащева.

Минздрав Украины популяризирует коронавирус мультфильмами © zik.ua Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев. Появятся в мультфильме новые персонажи: барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.

Ранее «Союзмультфильм» показал, как будут выглядеть новые волк и заяц, но идеи создателей раскритиковал автор оригинальных персонажей Феликс Кандель, он назвал новых героев «чудовищными» и предложил компании придумать что-то свое.

Первый выпуск «Ну, погоди!» вышел 6 мая 1969 года. Тогда волк говорил голосом актера Анатолия Папанова, а заец — артистки Клары Румянцевой.

Не обошлось без «Ну, погоди!» и детство музыканта Ивана Дорна, который родился в 1988 году. Известен как создатель современной поп-музыки.