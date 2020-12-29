Певец Сергей Лазарев в очередной раз оказался в центре гей-скандала. По данным СМИ, он отдыхает на Бали предположительно со своим любовником Алексом Малиновским. Об этом на днях написал сайт «Дни.ру»

В сети часто обсуждают ориентацию Лазарева, и многие поклонники звезды уверены, что предпочитает он все-таки мужчин. Ранее исполнителя видели на отдыхе с Малиновским в США, потом — в Сочи, а теперь и на Бали.

Киркоров пришел на могилу Гурченко и сделал Баскову предложение © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Слухи подобного толка не мешают другой части поклонников Лазарева обсуждать его «тайные романы» с украинской певицей Ани Лорак и российской ведущей Лерой Кудрявцевой. Причиной для таких сплетен становится частое появление певца в компании этих дам на светских мероприятиях. Все трое опровергают какие-либо отношения, кроме дружеских.

Сам певец смеется над информацией, появляющейся в СМИ, и продолжает воспитывать своих детей: 6-летнего Никиту и 2-летнюю Аню, которых родила суррогатная мать, личность биологической матери своих чад певец не раскрывает.

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