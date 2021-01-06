Российский трубоукладчик «Академик Черский» находится в зоне строительства «Северного потока-2». Об этом, как сообщает «Интерфакс» свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic

Судьба «Северного потока – 2»: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

В акватории порта Мукран, где находятся трубы, находится другое судно снабжения «Иван Сидоренко».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США продвигают в Европу свой сжиженный газ и пытаются не допустить завершения строительства проекта.