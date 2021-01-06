Еще одно российское судно «Умка», которое используется в качестве доставщика труб для газопровода, находится неподалеку от «Академика Черского».
В акватории порта Мукран, где находятся трубы, находится другое судно снабжения «Иван Сидоренко».
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США продвигают в Европу свой сжиженный газ и пытаются не допустить завершения строительства проекта.