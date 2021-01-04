Госсекретарь США Майк Помпео предостерег от сокращения в будущем расходов страны на оборону, так как считает ослабление американской военной мощи выгодным России. Он написал об этом в своем Twitter-аккаунте 3 января

Кулеба рассказал, как ветирование оборонного бюджета США повлияет на выделение денег Киеву © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк Дональд Трамп восстановил мощь наших вооруженных сил, предоставив им достаточно ресурсов для противостояния всем нашим противникам. [Президент РФ Владимир] Путин знает, что его армия не может соперничать с американской огневой мощью. Сократить расходы на оборону? Это было бы равносильно сговору с Россией», — заявил госсекретарь.

.@realDonaldTrump rebuilt and invested in our armed forces by providing the resources to take on all of our adversaries. Putin knows that his military can’t compete with American firepower. Smaller defense budgets? Now that’s collusion with Russia. pic.twitter.com/gWJqg1w82M — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

По его словам, нынешняя администрация США не «нянчилась» с Россией и не занималась «глупостями вроде нажатий кнопки "перезапуска" отношений».

Таким образом Помпео раскритиковал попытки администрации Барака Обамы начать выстраивать отношения с РФ с чистого листа: в те годы бывшая госсекретарем Хиллари Клинтон подарила главе МИД РФ Сергею Лаврову большую красную кнопку, символизировавшую «перезагрузку» двусторонних отношений между государствами.

The @realDonaldTrump Administration pushed back hard on Russian aggression by supporting friends, not coddling Moscow. No silly "reset" buttons. #Realism pic.twitter.com/08Qg2eEb7e — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

В соответствии с проектом оборонного бюджета на 2021 финансовый год в общей сложности на национальную оборону США выделяется $740,5 миллиарда. По словам законодателей, проект бюджета направлен на противодействие «китайской агрессии», обеспечение многочисленных сдерживающих мер против России и других потенциальных противников, а также на развитие инновационных технологий.