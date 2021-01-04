Кулеба рассказал, как ветирование оборонного бюджета США повлияет на выделение денег Киеву
Кулеба рассказал, как ветирование оборонного бюджета США повлияет на выделение денег Киеву
© РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк
«Президент Дональд Трамп восстановил мощь наших вооруженных сил, предоставив им достаточно ресурсов для противостояния всем нашим противникам. [Президент РФ Владимир] Путин знает, что его армия не может соперничать с американской огневой мощью. Сократить расходы на оборону? Это было бы равносильно сговору с Россией», — заявил госсекретарь.

По его словам, нынешняя администрация США не «нянчилась» с Россией и не занималась «глупостями вроде нажатий кнопки "перезапуска" отношений».

Таким образом Помпео раскритиковал попытки администрации Барака Обамы начать выстраивать отношения с РФ с чистого листа: в те годы бывшая госсекретарем Хиллари Клинтон подарила главе МИД РФ Сергею Лаврову большую красную кнопку, символизировавшую «перезагрузку» двусторонних отношений между государствами.

В соответствии с проектом оборонного бюджета на 2021 финансовый год в общей сложности на национальную оборону США выделяется $740,5 миллиарда. По словам законодателей, проект бюджета направлен на противодействие «китайской агрессии», обеспечение многочисленных сдерживающих мер против России и других потенциальных противников, а также на развитие инновационных технологий.    