Специалисты впервые выявили носителя нового штамма коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании, в американском штате Колорадо. Об этом 29 декабря сообщил губернатор штата Джаред Полис в своем Twitter

В США это первый известный случай заражения так называемым британским коронавирусом.

При этом инфицированный в последнее время никуда не ездил.

Today we discovered Colorado’s first case of the COVID-19 variant B.1.1.7, the same variant discovered in the UK.



The health and safety of Coloradans is our top priority and we will monitor this case, as well as all COVID-19 indicators, very closely. pic.twitter.com/fjyq7QhzBi — Governor Jared Polis (@GovofCO) December 29, 2020

Коронавирус-мутант добрался до Украины, но уехал в Чехию © REUTERS, Gleb Garanich Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70% более заразным. Мутация затронула область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.

В настоящее время новый тип коронавируса обнаружен не менее чем в 17 странах помимо Великобритании.