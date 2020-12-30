В США это первый известный случай заражения так называемым британским коронавирусом.

При этом инфицированный в последнее время никуда не ездил.

Коронавирус-мутант добрался до Украины, но уехал в Чехию
Коронавирус-мутант добрался до Украины, но уехал в Чехию
© REUTERS, Gleb Garanich
Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре, но активно она начала распространяться в декабре. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70% более заразным. Мутация затронула область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов.

В настоящее время новый тип коронавируса обнаружен не менее чем в 17 странах помимо Великобритании.