Всего в «санкционный» список союза вошли 17 государств: Россия, Белоруссия, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан.
Исключения будут сделаны лишь для умерших классиков и авторов, которые «публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации».
Кроме того, организация прекратит проводить творческие вечера, конференции и круглые столы с дипломатами этих стран, а также будет требовать от своих членов не участвовать в мероприятиях, которые были инициированы их представителями.
В конце 2016 года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». С 2017 года для ввоза на Украину печатной продукции необходимо получать разрешение Госкомтелерадио. Начиная с 2017 года орган более четырех тысяч раз отказал в выдаче разрешений.