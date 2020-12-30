Национальный союз писателей Украины прекратит публиковать авторов из стран, которые голосованием в ООН и других международных организациях «выступили против территориальной целостности Украины». Об этом 29 декабря сообщила Украинская литературная газета

В 2019 году более 150 российских книг не попали на Украину из-за «антиукраинского содержания» © flickr.com, Abhi Sharma

Исключения будут сделаны лишь для умерших классиков и авторов, которые «публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию Российской Федерации».

Кроме того, организация прекратит проводить творческие вечера, конференции и круглые столы с дипломатами этих стран, а также будет требовать от своих членов не участвовать в мероприятиях, которые были инициированы их представителями.

В конце 2016 года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». С 2017 года для ввоза на Украину печатной продукции необходимо получать разрешение Госкомтелерадио. Начиная с 2017 года орган более четырех тысяч раз отказал в выдаче разрешений.