В пресс-службах полиции и Следственного комитета Армении не сообщили, по какому делу и обвинению его задержали.
Ранее Парамазян требовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, а также выступал против его визита в Сюникскую область.
Накануне Пашинян прервал поездку в Сюникскую область в связи с перекрытиями автодорог его противниками, в том числе мэром Каджарана. Дороги были перекрыты по призыву мэра города Горис Аруша Арушаняна, которого также задержали по обвинению в содействии организации массовых беспорядков. Пашиняну в Сюникской области удалось посетить лишь одно село и город Сисиан.