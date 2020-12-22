Мэр города Каджаран Сюникской области на юге Армении Манвел Парамазян задержан и доставлен в Ереван. Об этом 22 декабря сообщает Интерфакс

Сотрудники ереванского метро объявили забастовку с требованием отставки Пашиняна © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Ранее Парамазян требовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, а также выступал против его визита в Сюникскую область.

Накануне Пашинян прервал поездку в Сюникскую область в связи с перекрытиями автодорог его противниками, в том числе мэром Каджарана. Дороги были перекрыты по призыву мэра города Горис Аруша Арушаняна, которого также задержали по обвинению в содействии организации массовых беспорядков. Пашиняну в Сюникской области удалось посетить лишь одно село и город Сисиан.