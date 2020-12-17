Пик Урсид астрономы ожидают в ночь с 22 на 23 декабря 2020 года — в это время можно будет увидеть до 10 «падающих» звезд в час.
Тем, кто хочет насладиться этим явлением, специалисты советуют максимально далеко уехать от искусственных источников света, лучше всего за город, а время лучше выбрать предрассветное.
Радиант Урсид располагается в созвездии Малой Медведицы, поэтому лучше всего их будет видно жителям Северного полушария, в том числе украинцам.
В декабре, а именно 21-го числа, произойдет еще одно важное космическое событие: планеты Сатурн и Юпитер максимально сблизятся впервые за последние 500 лет.