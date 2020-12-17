На период с 17 по 25 декабря 2020 года ученые прогнозируют активность метеорного потока Урсиды, наблюдать его, по словам специалистов, смогут жители Украины, для этого главное выбрать подходящие условия, пишет OBOZREVATEL 17 декабря

Пик Урсид астрономы ожидают в ночь с 22 на 23 декабря 2020 года — в это время можно будет увидеть до 10 «падающих» звезд в час.

Зима на Украине может стать короче на месяц — метеоролог © Украина.ру/Стрингер

Радиант Урсид располагается в созвездии Малой Медведицы, поэтому лучше всего их будет видно жителям Северного полушария, в том числе украинцам.

В декабре, а именно 21-го числа, произойдет еще одно важное космическое событие: планеты Сатурн и Юпитер максимально сблизятся впервые за последние 500 лет.