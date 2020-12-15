Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал смешным заявление украинских властей о том, что Россия будет нести ответственность за продажу винодельческого предприятия «Массандра» в Крыму. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщило агентство РИА Новости

Ранее принадлежащая акционерному банку «Россия» компания «Южный проект» приобрела 100% акций винодельческого предприятия Крыма «Массандра» за 5,327 миллиарда рублей.

Киев пригрозил РФ санкциями за продажу завода «Массандра» © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк Эмине Джапарова назвала такое решение юридически ничтожным и заявила, что РФ будет нести за него ответственность.

«Им, наверное, делать нечего, вот и занимаются ерундой. Какое их дело, что с "Массандрой", какое их дело, что происходит на территории Российской Федерации? Все эти угрозы даже смешно слушать. Их задача — разбираться, что у них на Украине происходит, а не в Крыму — вот и весь казус», — сказал Фикс.

Он также призвал киевские власти разбираться со своими внутренними проблемами вместо того, чтобы вмешиваться в дела Крыма.