Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что введенные Россией против него санкции никак на него не влияют. Об этом 14 декабря он заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Моя позиция следующая — я работал, работаю и буду работать в интересах государства Украина как председатель Верховной Рады, и если даже я не буду председателем ВР, это на мою позицию абсолютно влиять не будет. Тем более никакие внесения в санкционные или в какие-либо другие списки точно нельзя изменить», — отметил Разумков.

Он добавил, что у него не было бизнеса, средств или недвижимости в России. Также спикер сообщил, не планировал ее там приобретать. Поэтому, по его словам, исключительно с организационно-финансовой точки зрения эти санкции никоим образом на него не повлияют. «Слуги народа» оказались «решалами»: кто получил власть в регионах Украины © Facebook, Слуга Народу

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины до 849 человек. В перечень иностранных граждан, в отношении которых введены экономические санкции России, вошли, в частности, Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, а также глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Под санкции также попали депутаты Рады от фракции «Слуга народа» Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.