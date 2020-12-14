«Моя позиция следующая — я работал, работаю и буду работать в интересах государства Украина как председатель Верховной Рады, и если даже я не буду председателем ВР, это на мою позицию абсолютно влиять не будет. Тем более никакие внесения в санкционные или в какие-либо другие списки точно нельзя изменить», — отметил Разумков.
Он добавил, что у него не было бизнеса, средств или недвижимости в России. Также спикер сообщил, не планировал ее там приобретать. Поэтому, по его словам, исключительно с организационно-финансовой точки зрения эти санкции никоим образом на него не повлияют.
Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины до 849 человек. В перечень иностранных граждан, в отношении которых введены экономические санкции России, вошли, в частности, Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, а также глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.
Под санкции также попали депутаты Рады от фракции «Слуга народа» Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.