Верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ.РФ арестовал акции судоходной Fishing Company S.A, принадлежащие Украине. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщило издание «Коммерсантъ»

Постановление стало результатом двух решений Стокгольмского арбитража, который обязал Украину возместить ВЭБу расходы, понесенные в ходе разбирательства по спору по дочернему банку ВЭБ.РФ на Украине — Проминвестбанку.

«10 декабря 2020 года Восточно-карибский верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ.РФ вынес постановление об аресте принадлежащих Украине акций судоходной компании Fishing Company S.A., которая находится в ведении государственного рыболовного агентства Украины», — сообщили в ВЭБ.РФ.

ВЭБ.РФ намерен оспорить продажу Киевом акций Проминвестбанка в международном арбитраже © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Украина неминуемо столкнется с последствиями такого неуважения к решениям международных трибуналов. ВЭБ неоднократно заявлял, что твердо намерен взыскать с Украины всю сумму долга, и готов действовать во всех возможных юрисдикциях», — сказал главный юрист ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму.

После этого Государственная исполнительная служба Украины выставила 99,7726% акций Проминвестбанка на аукцион.